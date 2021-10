’Geen alcohol in stadions’

Na afloop daalt binnen anderhalf uur weer de stilte van het platteland neer. Nooit onveilig gevoeld. Idee voor voetbal: laat iedereen blazen, stuur dronken mensen weg, controleer tassen en verkoop in het stadion alleen 0.0- bier. Vakken waar gesprongen wordt of andere overlast geheel ontruimen en buiten zetten waar de politie ze binnen drie minuten per persoon een hoge boete geeft. Zijn zij ook heel snel aan hun quota van boetes. Wedden dat het zo over is?

Marou Duyvelaar-

Janssen