’Lager parkeertarief voor elektrische auto zorgt voor nog meer tweedeling’

Het lagere parkeertarief voor de elektrische weggebruiker is volgens Johan Sijtsema ’helaas niet meer dan symboolpolitiek’. Daarnaast, zo stelt Foraine is het grondwettelijk verboden om deze wijziging door te voeren: „Volgens de grondwet moet in gelijke omstandigheden iedereen gelijk worden behandeld. Wat is het verschil tussen het parkeren van een benzineauto en een stroomauto? Geen!”

„Een elektrische auto is voor de gemiddelde Nederlander niet te betalen. Dus eigenlijk is de subsidie op deze auto's dan ook een lachertje, want die mensen die hem kopen hadden het volle bedrag ook wel. (...) Het lijkt erop dat de regering vooral de mensen die het niet nodig hebben subsidie geven,” schrijft Roy de Ridder.

Jodre windt er ook geen doekjes om: „Dan ga je dus mensen die een auto van € 60.000 onder de kont hebben een financieel voordeel geven en jantje modaal die blij is met zijn 8-jarige benzine auto kan de volle mep betalen. Volgens mij willen ze de mensen echt boos hebben in dit land.” Martine schrijft: „Het is gewoon niet te begrijpen dat iemand dit verzonnen heeft en het kabinet er nog in mee gaat ook.”

"Dit voorstel moet per direct de prullenbak in"

„De overheid zet mensen tegen elkaar op. Dat is een gevaarlijke situatie. Zeker in een tijd waar mensen het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit voorstel moet daarom ook per direct de prullenbak in,” schrijft Gertaafjevandewiel

Medestanders voor het nieuwe plan van het kabinet, zijn er zaterdag eigenlijk niet bij. Toch heeft Kaliyassas wel een oplossing: „Een toeslag, compensatie of subsidie uitsluitend en alleen koppelen aan een laag inkomen. Alleen lage inkomens komen in aanmerking, zo simpel kan het zijn.”

Ook Hendrikus60 en Nozem1999 denken mee aan een oplossing: „Maak openbaar vervoer gratis en je bent van alle ellende af.”