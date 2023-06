’Los eerst drugsprobleem op’

Laat Staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid) eerst eens het drugsprobleem oplossen. Hij is niet in staat om ook maar 1% van het drugsprobleem op te lossen.

De grootste problemen komen voort uit drugsgebruik. Doorgesnoven in het uitgaansleven, doorgesnoven hooligans bij een voetbalwedstrijd, doorgesnoven in het verkeer, doorgesnoven bij moord en doodslag. Drugscriminaliteit is zelfs doorgedrongen tot in de maatschappij met bedreiging en omkoping. Doe daar eerst wat aan.

Neem de mensen die in een sportkantine een biertje nemen na een voetbalwedstrijd hun plezier en uitlaatklep niet af. Vele sportclubs zullen failliet gaan, want de barinkomsten zijn zeker 50% van hun inkomsten.

J. Quaedvlieg