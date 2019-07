’Techniek moet weer sexy worden’

De komende jaren is er een tekort van 60.000 mensen.Als er niet meer jongeren kiezen voor techniek, zullen doelstellingen in bijvoorbeeld de energietransitie niet gehaald worden. Het verduurzamen van woningen, als we het klimaatakkoord volgen, moeten er 7 miljoen woningen worden verduurzaamd. Dat vraagt enorm veel van de sector.

Er is een record aantal vacatures in de bouwketen en er komt een flinke pensioengolf aan. Dit terwijl aan de onderkant weinig instroom is. Techniek is mooi en interessant maar vooral ook heel spannend. Ouders en jongeren moeten inzien dat in de techniek er een hele wereld voor hen open ligt!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela