’Ook Trump-supporters lijken opgelucht’

Het is duidelijk dat Trump zélf rekende op massale protesten. Ook die reactie lijkt uit te blijven. Ik vermoed dat zelfs de meest fanatieke Trumpfans heel goed weten dat de strijd gestreden is en juist díe groep beschouwt het democratische kiesproces als heilig.

Het zijn nu vooral individuen die er persoonlijk belang bij hebben, die de werkelijkheid ontkennen. Rijke republikeinen die de belastingverhogingen al zien aankomen of, zoals Trump familieleden, weten dat er rechtsvervolging op hen ligt te wachten. Overigens een zeer belangrijke reden waarom Trump zélf, die vanaf 20 januari niet langer onaantastbaar is, aan zijn ambt blijft vastklampen.

Ik vermoed dat een aanzienlijk deel van de Trump supporters in stilte opgelucht is nu de aandacht gericht gaat worden op het controleren van de coronapandemie en de daaraan gerelateerde noodzakelijke economische hulp i.p.v. op het gekwetste ego van hun idool. Uiteindelijk bleek ook voor hen Trump toch vooral veel woorden en weinig actie op te leveren. Wellicht dat Biden's toenaderingspogingen in vruchtbaarder aarde vallen dan gehoopt.

Erik Voort, Hoogvliet