’Belgisch loonsysteem uitstekend’

Als we voor het gemak uitgaan van de Nederlandse cijfers, waar de lonen met gemiddeld 4,7% stijgen bij een inflatie van 16%, dan betekent dat voor de gemiddelde Belg een salarisverhoging op 1 januari 2023 van maar liefst 16%.

Kom daar maar eens om in óns land. We spreken misschien weleens wat geringschattend over de 'domme Belg', maar daar kunnen we nog wel eens wat van leren. En natuurlijk kent dat systeem ook nog wel wat beperkingen, maar voor de eenvoudige arbeider op de 'lage loonladder' betekent het toch een wereld van verschil.

In België heeft men dan ook betrekkelijk minder moeite om arbeiders te vinden dan in ons land, waar veel bedrijfstakken zuchten onder een constant tekort aan personeel.

Jan Muijs, Tilburg