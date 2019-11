’Nu opeens ingrijpen, na jaren manipulatie?’

Bert van der Veer Ⓒ Hollandse Hoogte

„Wat was-ie boos hè, Peter van der Vorst in het RTL-nieuws. Niet op zichzelf omdat hij productiemaatschappij Endemol Shine de revival van Het spijt me had laten verpesten; niet omdat hij de miscasting van het jaar had gepleegd door Jan de Hoop in een quiz met dummies te parkeren; maar wel op Jan en Alleman die verantwoordelijk waren voor een aanrandingsscène in de realitysoap De Villa op RTL 5.