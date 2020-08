In principe gold er een garantie van twee jaar en deze was inmiddels verstreken, maar ik kreeg van de medewerker toch een geheel nieuw montuur. En gelukkig was dit montuur nog leverbaar. Ik ben er zeer blij mee. Villa Optica wat een geweldige service, een dikke pluim voor de zaak.

Gerda Brouwer, Eerbeek

