’We slaan in alles door’

Onder meer de begroeting van ’jongens en meisjes’ door een leraar bijvoorbeeld zou niet langer meer door de beugel kunnen. Heeft iets te maken met gender of zo. Erger kan eigenlijk niet meer denk je dan. Maar dan heb je -weer- buiten het onderwijs gerekend, want de basisschool Aan de Meule in het Limburgse Heume zette de trend door voor moeder- en vaderdag geen cadeaus meer te laten maken. Stel je voor dat dit tot verdriet zou leiden bij kinderen van b.v. gescheiden ouders. Zo mag er al ook geen snoep meer worden uitgedeeld in de klas als kinderen jarig zijn. Ik verbaas me nergens meer over in dit land.

Jan Muijs, Tilburg