’Mijn huis is geen dependance van mijn werkgever’

De meningen zijn behoorlijk verdeeld. Sommige reageerders vinden het een verademing om thuis te werken, andere reageerders willen werk en privé graag gescheiden houden. Reageerder BIVR vindt dat voor beide kampen iets te zeggen valt. „Voor de ene een verademing en de andere een regelrechte ramp. Toch denk ik dat de middenweg een erg goede optie is en het de balans tussen thuis en werk verbetert.” Pau is het daar niet mee eens. Deze reageerder vindt thuiswerken maar niks. „Zeker voor vrouwen met kinderen slecht. Kinderen thuis betekent afgeleid zijn en je werk niet voor de volle 100% doen.” Daar heeft Spraakwaterval echter wat op gevonden: „Ken een echtpaar die allebei en soms tegelijk thuiswerken. Voor hun twee kinderen nemen ze dan een oppas in dienst. Kinderen zijn natuurlijk hartstikke leuk, maar ze kunnen wel stoorzenders zijn, als je je moet concentreren op je werk.”

Niet iedereen heeft last van kinderen thuis. „Heerlijk dat thuiswerken”, zegt reageerder Kue_b „productiviteit plus 100% omdat je niet gestoord wordt.”

Er zijn ook reageerders die zich kunnen vinden in een werkweek die zich voor de helft van de tijd thuis afspeelt en voor de andere helft op het werk. „Het ligt helemaal aan het beroep dat je hebt. Heb je een beroep waarin ook de mogelijkheden zijn om thuis te werken dan vind ik dat je dit 50-50 moet kunnen doen”, zegt Mar08. En ook De wijze uit het oosten staat er zo in: „Twee dagen thuis en twee dagen op kantoor. Dikke prima.”

Marinka2019 is blij dat ze weer naar kantoor mag voor creatieve samenkomsten en collegiaal contact. „Persoonlijk vind ik het thuiswerken heerlijk, maar toch ben ik blij dat we weer naar kantoor kunnen. Toch heb ik altijd wat moeite met de Nederlandse tendens om alles in wet te willen vangen. Een wet vangt niet alle situaties en ik denk dat je met goed overleg vaak tot betere oplossingen komt voor individuele werknemers. Maar dan moeten werknemers wel een beetje zelfstandig en assertief zijn, in plaats van de overheid afhankelijk. En voor werknemers geldt altijd nog: als je werkgever je niet bevalt, ga dan elders werken. Zeker in deze tijd moet dat geen probleem zijn.”

Meer mensen op kantoor betekent dat er meer gereden zal worden. Volgens Hibiscus35 zijn er dan ook veel voordelen aan het werken vanuit huis. „Nu gebleken is dat er veel thuisgewerkt KAN worden en dat dit blijkbaar goed gaat, vraag ik me af waarom mensen weer gedwongen worden om in de file te gaan staan en in de drukke ochtend- en avondspits nodeloos aan ongelukken bloot worden gesteld.” Het milieu wordt volgens Hibiscus35 minder belast als meer mensen thuis werken. „Laat mensen die goede voorzieningen thuis hebben, gewoon thuis werken”, besluit hij zijn reactie. Pjotr Nachtegaal sluit zich daarbij aan. „We gaan weer met zijn allen in de file staan, op naar het kantoor. Dat levert weer meer CO2 uitstoot op.”

"Werk is werk. Thuis is thuis."

Petertje01 kan zich absoluut niet vinden in het thuiswerken: „Kosten besparen voor de zaak over de rug van het personeel. Mijn huis is privéterrein en géén dependance van mijn werkgever! Werken doe ik op de zaak en de privézaken zijn voor thuis. Ik wil thuis niks van mijn werk zien.” Hij voegt er wel aan toe dat hij, ondanks dat zijn reactie dat misschien doet vermoeden, geen hekel heeft aan zijn werk.

Ook Hans is stellig: „Werk is werk. Thuis is thuis.”