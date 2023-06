’Geen enkel begrip voor kinderen en ouders’

De eis voor loonsverhoging in het onderwijs is onterecht, want onderwijspersoneel werkt al onder goede omstandigheden, vindt A. Luermans.

Bekijk ook: Landelijke staking basisscholen en middelbare scholen op 5 oktober Er wordt alvast een lerarenstaking aangekondigd omdat ze er 12% bij willen. En maar klagen. Woensdagmiddag vrij, om 15.00 uur vrij, twaalf weken vakantie. En zij moeten het goede voorbeeld geven. Geen enkel begrip voor de kinderen en voor de ouders. Na iedere lange vakantie plannen ze studiedagen, ouders moeten het maar uitzoeken. A. Luermans, Maastricht