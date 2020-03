Brief 3 ’Nu is de tijd voor bezinning’

Zou het niet mooi zijn om dit te gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan hoe het nu verder moet. Over alles waar we in onze maatschappij tegen aan lopen. Of het nu gaat om milieu, omgangsvormen, leren empatisch te zijn naar elkaar. Hoe elkaar te steunen in kleine dingen. Van het delen van een vervoermiddel tot betere omgang met elkaar. En ook aan de politiek zou ik willen zeggen: Waarom allerlei instellingen sluiten, waar wij momenteel zo trots op zijn. Zet juist de deuren open voor meer opvang. Laten we deze tijd goed benutten om er positiever en krachtiger uit te komen.

Eva Onderwater, Rotterdam

