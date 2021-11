Brief 1 ’EU moet zich richten op kernenergie’

Onze ’milieugoeroe’ in Brussel is wel een voorstander van hout biomassacentrales, waar bossen hout wordt verstookt, maar nu ineens moeten ’foute’ koffiebonen op de zwarte lijst omdat er voor die koffieplantages in sommige landen bossen worden gekapt. Waar komen de bomen dan vandaan die in de biomassacentrales worden verstookt? Laat hij zich eens hard maken voor kernenergie. Timmermans zou ook eens met Macron moeten gaan praten over de productiebossen in Frankrijk die worden gekapt, speciaal voor de grote hoeveelheid houtkachels.

J. Breedveld

