’Winkelcentra in VS vaak wel overdekt’

’Van de 1850 grote, regionale ’malls’ in de VS, die van 100.000 tot 200.000 vierkante meter, staan er al 600 leeg. Dat laten ze zo’, beweert Van den Berg. Echter, meer open winkelcentra zijn alleen mogelijk in de gebieden met een (sub)tropisch klimaat.

Alle andere gebieden van Noord-Amerika kunnen door de zeer strenge winters niet zonder overdekte winkelcentra en (bij voorkeur) grote parkeerkelders eronder. Men kan daar niet in de open lucht door winkelstraten lopen, étalages kijken, winkel in en winkel uit, zoals wij dat in Nederland plegen te doen.

Binnen in die grote winkelcentra zijn tal van uitstekende faciliteiten, zoals goede restaurants, bagagekluizen om aankopen te verzamelen, veel begroeide plantsoentjes tussendoor, schitterende en brandschone toilet-units (voor grais gebruik), uitstekende wifi-verbindingen, massagefauteuils, kinderspeelplaatsen met leidsters, sportpleintjes voor de grotere kinderen met sportcoaches etc. Maar goed, er wordt dáár veel minder vernield en besmeurd.

mr. R. Polanus,

Hoofddorp