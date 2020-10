Niet Grapperhaus of Willem-Alexander vangt de klappen op, maar agent en boa

Eerlijk gezegd had ik een beetje te doen met Ferd Grapperhaus toen hij na zijn bruiloft een storm van kritiek over zich heen kreeg omdat hijzelf en andere gasten de anderhalvemeterregel schonden. Ja, ik weet het; wie anderen de maat neemt moet zelf ook de regels volgen. Maar wie bleef sinds maart wel ieder moment van de dag consequent op de juiste afstand van zijn medemens? De pijn zat hem natuurlijk veel meer in Grapperhaus’ opmerking kort voor zijn bruiloft, dat iedereen die de coronaregels schendt asociaal is.