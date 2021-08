Om topsport te bedrijven schijn je egoïstisch te moeten zijn en moet je over lijken gaan om je doel te bereiken. Dat zal ongetwijfeld de waarheid zijn, maar werd tijdens de finish van de marathon gelogenstraft. Als je na 42 km hardlopen in hitte en grote luchtvochtigheid op het punt staat om je beste prestatie ooit te leveren, een zilveren medaille op de OS, en je bent op het moment supreme nog in staat om je sociale gevoelens tegenover je boezemvriend uit België te uiten, ook kanshebber op een medaille, dan is dat héeeeel…, heel bijzonder.

Hij wilde zijn succes vieren met zijn onafscheidelijke trainingsmaat en spoorde hem in die laatste meters aan om hem te volgen op weg naar historische roem voor Nederland en België. Dat dat lukte, is sprookjesachtig. Abdi Nageeye is de sportman van het jaar 2021. Wat een klasse, ontroerend!

H.Massier, Kropswolde