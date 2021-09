Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Blijvende impact van rampdag 9/11

Door Paul Jansen

Als kind, geboren in 1967, hoorde ik dikwijls over de moord op de Amerikaanse president Kennedy, en dat mensen nog precies wisten waar ze op dat moment waren. Ik kon me daar niet zoveel bij voorstellen. Want waar was ik toen de Muur viel? Toen de Golfoorlog begon? Toen Prinses Diana stierf? Of de Israëlische premier Rabin werd vermoord? Tot die elfde dag in september in 2001, de dag waarop gekaapte passagiersvliegtuigen zich in de VS als moordmachines in gebouwen boorden. Toen begreep ik wat een collectief trauma met mensen doet.