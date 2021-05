’Open scholen na zomervakantie’

Dit stuit bij de leraren, waarvan er velen nog niet zijn ingeënt, op veel onbegrip en ze vrezen daarbij voor hun gezondheid. Gebleken is namelijk dat het afstand houden tot kinderen met 1,5 meter in de scholen ondoenlijk is. Terwijl de scholen, afhankelijk van de regio, respectievelijk op 10, 17 en 24 juli met zomervakantie gaan.

Zou het niet beter zijn geweest om voor die paar weken dat het schooljaar nog duurt, de scholen gesloten te houden, nog even door te gaan met thuis-educatie en met ingang van het nieuwe schooljaar een verse start te maken? Tegen die tijd zullen leraren een stuk veiliger de scholen kunnen betreden. En voorkom je een hoop heisa en gedoe.

Jan Muijs, Tilburg