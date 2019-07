’Máxima onterecht aangevallen’

Ze heeft namelijk gesproken met de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman die mogelijk de opdracht tot moord op journalist Khashoggi heeft gegeven. Máxima heeft het in het gesprek met hem over microkrediet en hulp voor vrouwelijke ondernemers gehad. Máxima vervult gewoon de taken uit hoofde van haar VN-baan. Onze minister van Buitenlandse Zaken en premier Rutte moeten de kroonprins hierop aanspreken. Volgens de meeste mensen bekleedden onze koning en koningin slechts een functie ’om lintjes door te knippen’, dan moet je hen met dergelijke aantijgingen niet belasten.

A. de Waele, Koewacht