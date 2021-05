’China dekt coronazaken toe’

Marion Koopmans was daarbij. Het was toen al duidelijk dat China nooit volledig opening van zaken zou geven. Er was immers al een jaar verstreken waarin China zich op hun komst kon ’voorbereiden’. Het werd dus feitelijk een ’reisje voor de bühne’. Puur politiek van de WHO. China, dat veel macht binnen de WHO heeft, is tevreden.

Achttien gerenommeerde wetenschappers, waaronder Fauci, stellen nu dat de conclusies destijds wel heel gemakkelijk en op grond van wel heel weinig gegevens zijn getrokken. Ben benieuwd of mevrouw Koopmans nu in een praatprogramma verschijnt om dit uit te leggen.

Kees Rakers, Hoofddorp