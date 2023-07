’Knap spel van Oranje Leeuwinnen’

Coach Andries Jonker is een realist en heeft, na samenwerking met Louis van Gaal, een duidelijke spelvisie ontwikkeld. En kijk dan wordt zo'n WK interessant en zie je, los van wat flaters, dat het vrouwenvoetbal in opmars is. Mijn persoonlijke favoriet blijft toch Daniëlle van De Donk die de duels als aanvallende middenvelder niet schuwt en al, hallo, 139 wedstrijden voor Oranje afbikkelde. Ze eindigde de wedstrijd tegen de USA na een kopduel met een badmuts, maar ik weet zeker dat ze er straks weer staat. Het Oranje van Koeman mist een terriër zoals Daniëlle, terwijl dat soort spelers onmisbaar is!

Bas Overmars, Amsterdam