Brief 3 ’Geen kostbaarheden in handbagage’

Bekijk ook: Betalen voor handbagage

Maar vorig jaar vloog ik met EasyJet en toen werd mijn handbagage ook (tegen mijn zin in) afgenomen en in het ruim geplaatst. Er zat o.a. een beamer, laptop en video-apparatuur in. Bij aankomst werden de spullen niet meer aangetroffen. Vervolgens beriep EasyJet zich op de Algemene Voorwaarden: ze zijn niet aansprakelijk als je kostbaarheden in het ruim laat vervoeren!

Bovendien gelden strikte eisen voor bijv. batterijen en powerbanks: die mogen wel in handbagage maar niet in het ruim. Wie controleert dat als je handbagage in het vliegtuig wordt afgenomen en alsnog het ruim in gaat?

Wees gewaarschuwd: kostbaarheden nooit laten afnemen en in het ruim laten plaatsen want je bent de sigaar als het zoekraakt en altijd om een label vragen met bewijsstuk.

Paul Smulders, Den Bosch

Stem op deze brief

Of op één van de andere breven: