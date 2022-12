’Nieuw pensioen hoogst onzeker’

Er zal een meerderheid voor zijn. Of het nieuwe pensioenstelsel een verbetering zal zijn, is hoogstonwaarschijnlijk. De hoogte van het pensioen zal afhankelijk zijn van de beursontwikkelingen. Onzekerheid dus en daarom wordt nu al gesproken over het casino pensioen. De opgebouwde totaal pensioenreserves van ruim vijftienhonderd miljard euro’s liggen voor het grijpen en opgaan aan allerlei niet te achterhalen zaken.

Het is volstrekt onbegrijpelijk dat een van origine arbeiderspartij (PvdA) en een deels voormalig communistische partij (GroenLinks) hun achterban volledig in de steek laten. Meer dan twee miljoen werknemers met een minimuminkomen en zelfs middeninkomens zullen hun persoonlijk pensioenpotje niet extra kunnen vullen voor een fatsoenlijk pensioen. Collectieve armoede van toekomstige gepensioneerden is het perspectief. Verzekeringsmaatschappijen, beleggingskantoren en pensioenfondsen hebben inmiddels ogenschijnlijk lucratieve aanvullende beleggingsplannen voor de markt klaarliggen. Met stijgende verbazing wordt door het buitenland gereageerd op het afbreken van het huidige, solide pensioenstelsel.

J. Werkhoven