Uitslag stelling: ’Netflix blijft toch grootste’

Het aanbod bestaat behalve uit Disney-films en series ook uit Marvel, National Geographic en Star Wars. Ook Apple heeft vergevorderde plannen om een betaalzender uit te rollen in ons land.

,,Vooral in de zomermaanden is dit heerlijk”, zo verklaart een fan van streamingdiensten. ,,De reguliere televisiezenders hebben niks anders te bieden dan herhalingen.” Een andere stemmer vindt ook ’hoe meer, hoe beter’. ,,Concurrentie houdt ze extra scherp en alert op wat de consument interessant vindt.” Een ander vindt de opkomst van nieuwe diensten juist een ‘versplintering’. ,,Ik heb er geen bezwaar tegen om te betalen voor een goede streamingdienst zoals Netflix, maar ik heb geen zin om voor iedere maatschappij weer een nieuw abonnement te moeten afsluiten.”

Iets meer dan een kwart van de respondenten zou het nieuwe Disney+ willen uitproberen. Meer mensen vinden het jammer doordat Disney de content voor zichzelf houdt, films niet meer op andere kanalen te zien zullen zijn. Zo zegt iemand: ,,Ik vind het wel erg dat Disneyfilms straks niet meer te zien zijn voor mij en de kleinkinderen. Waarom toch al die abonnementen en niet gewoon per keer betalen voor een film?” Maar niet iedereen denkt dat zo zal blijven: ,,Ze stappen er vast weer vanaf, want ze moeten toch ook geld verdienen.”

Netflix is op het moment marktleider op het gebied van betaaltelevisie. Velen denken niet dat oude en nieuwe spelers op de markt Netflix van de troon zullen stoten. Wel denken ze dat betaaltelevisie de ‘gewone’ tv gaat verdringen.

Veel Nederlanders zien een avondje ’bingewatchen’ als de ultieme ontspanning. Twee derde van de respondenten gelooft zelfs dat streamingdiensten verslavend kunnen zijn. Met name de jeugd kijkt veel series. De meesten geloven daarbij dat het vele televisiekijken schadelijk kan zijn voor kinderen.

Tv-kijken is tot voor kort altijd redelijk goedkoop geweest. De meerderheid is niet van plan om extra te gaan betalen voor televisie. ,,Er wordt door die rotreclame al genoeg verdiend aan televisie”, klinkt het. Een ander vreest dat het toch al zo magere aanbod van de reguliere televisie nog kariger wordt, omdat alle leuke content naar betaalzenders gaat. ,,Netflix is wel even leuk, maar op een gegeven moment heb je alle leuke films wel gezien. Of het zijn films die ook wel vaak regulier worden uitgezonden.”

Anderen zien juist de voordelen van kijken om te betalen: ,,In feite ’betalen’ we al voor reguliere zenders omdat we naar reclames moeten kijken. Dan liever betaald kijken naar streamingdiensten.” En een andere voorstander meent dat het aanbod op de reguliere zenders om te huilen is. „Dan ga je wel naar Netflix om toch te kunnen genieten van televisie.”

De helft gebruikt geen streamingdiensten. Van degenen die ze wel gebruiken, hebben de meesten Netflix. Ziggo Movies & Series is de op één na populairste zender. Driekwart is niet van plan een abonnement te nemen op Apple of Disney+. ,,Nu is het wachten op een streamingdienst die alle abonnementen combineert”, hoopt een fan.