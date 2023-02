’Vestigingsklimaat voor bedrijven onaantrekkelijk’

Woede en teleurstelling in de Tweede Kamer. Heeft premier Rutte er de afgelopen jaren niet alles aan gedaan om Shell en ook Unilever voor Nederland te behouden? Hij deed dat mede om kennis en banen voor Nederland te behouden. Van een mogelijke energiecrisis was toen nog geen sprake. Het linkse belastinggedram heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat deze bedrijven uit Nederland zijn vertrokken. Collateral damage van miljarden euro’s is het gevolg. Achteraf gezien hadden ze dit vertrek niet moeten laten gebeuren, maar ja, altijd achteraf gezien. Eigen schuld dikke bult door het vestigingsklimaat in Nederland voor bedrijven onaantrekkelijker te maken. Als we niet oppassen, vertrekken er nog meer bedrijven naar het buitenland.

H.Massier, Kropswolde