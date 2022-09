’Tradities houden land bij elkaar’

Alles is vlekkeloos verlopen in een land dat veel groter is dan Nederland. De stijl, de traditie, de onovertroffen ceremoniële pracht en praal, de veiligheidsmaatregelen. Een staatsuitvaart waar de Britten trots op terug kunnen kijken. Dat is heel ander beeld dan in ons land. Demonstraties, bedreigingen door de mocro-maffia en het verkwanselen van onze tradities zijn schering en inslag.

Elk land behoort zijn eigen tradities te behouden, zo creëer je samenhang in de bevolking. Hopelijk gaat een nieuwe regering daar in de toekomst wat aan doen zodat wij weer met trots de vlag rood, wit, blauw kunnen laten wapperen en wij net als de Britten respect voor elkaar kunnen opbrengen.

Mevr. Brugman, Lelystad