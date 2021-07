’Wereldwijd klimaatbeleid nodig’

En dan nog maar even te zwijgen over al die andere Aziatische landen die komende decennia ook nog kolencenyrales gaan bouwen. In 2019 gaf wijlen Hans de Boer, die destijds voorzitter van VNO-NCW was, al grimmigere cijfers af. Door het extra hoge klimaatdoel dat wij onszelf willen gaan opleggen t.o.v. andere landen, zou dat ons zomaar eens tot minimaal ’50.000 klimaatwerkelozen’ kunnen leiden, los gezien van de hoge financiële offers die we nu al van onze burgers vragen.

Klimaatbeleid is enigszins goed, maar laten we dat dan wel gezamenlijk en gecoördineerd doen, en niet door toedoen van fanatieke linkse partijen en drammerige milieuclubs die dat ons door de strot willen drukken.

Mario Verhees, Asten