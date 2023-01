’Misbruik van budget STAP-cursussen’

Dat er zo gemakkelijk geld wordt uitgegeven aan cursussen die nergens de gemeenschap dienen, maar wel door diezelfde gemeenschap is opgebracht. Cursussen zoals astrologie, edelsteentherapie, wandelcoaches enz. Er is zoveel armoede in het land en dan trekt het kabiunet 200 miljoen euro uit voor onzincursussen. Dit is te gek voor woorden. Ik snap totaal niks meer van het te voeren beleid. Wie bedenkt dit soort onzin? Er zijn genoeg mensen die hun zakken weer goed hebben gevuld. Dit is echt belastinggeld over de balk gooien. Schandalig in deze moeilijke tijden, waar velen moeilijk kunne rondskomen. Waar voedselbanken de vraag soms niet meer aankunnen.

Aafje van der Wiel, Goingarijp