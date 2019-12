Ons 2019: Een leven lang samen

Heel jong zijn wij getrouwd, 18 en 21 jaar waren wij in 1949. We kregen drie kinderen, de jongste met een beperking als gevolg van zuurstofgebrek, een fout van de gynaecoloog. Na verloop van tijd trouwden de twee oudste kinderen en vertrokken naar Spanje, 45 jaar geleden. Zaken opgebouwd en kinderen gekregen. De jongste zoon, inmiddels ook getrouwd, een zorgenkind erbij. En dit jaar in augustus waren wij 70 jaar getrouwd. Onze dochter heeft ons gehaald met de auto. Wij hebben ons feest in Spanje gevierd, met iedereen die ons lief is, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Wij zijn nu 91 en 88 jaar, zijn redelijk gezond en geestelijk up to date, en nog steeds een gelukkig paar. Wij hebben alles meegemaakt, geluk, verdriet, verlies, pijn en weer verdriet, maar ... liefde overwint alles.

Fam. AFM Peters, Vianen