Uitslag Stelling: ’Nieuw kabinet over rechts’

Een respondent licht toe: „Het was natuurlijk een uiterst moeizaam kabinet, maar nu hebben we helemaal niks meer. De kans is groot dat er straks een langdurige formatie komt, met dezelfde problemen die dan ook weer moeilijk opgelost kunnen worden. Alle oplossingen voor die grote problemen gaan pijn doen, er zijn geen snelle opties waar iedereen blij van wordt.”

Een vrijwel even groot percentage is echter niet rouwig over de situatie in Den Haag. „De val van het kabinet en het vertrek van Rutte kunnen er toe leiden dat verschillende crises eindelijk eens aangepakt en opgelost gaan worden. Niets oplossen is ook stagnatie en dat hebben we eigenlijk al enige jaren. Dus snel verkiezingen, uiterlijk half oktober,” zegt iemand.

Omdat een demissionair kabinet geen ’controversiële’ onderwerpen mag afhandelen, staan wetgeving en uitvoering van belangrijke dossiers voorlopig in de ijskast. Een kleine meerderheid meent dat het met de nadelige gevolgen hiervan voor het land wel meevalt. „Stilstand is achteruitgang en schadelijk voor de samenleving. Maar het alternatief was nog slechter”, vindt deelnemer, „een halfbakken, onuitvoerbaar en onrealistisch akkoord waar traditiegetrouw niemand in ons land tevreden mee zou zijn. Dan is het vertrek van het kabinet de minst slechte oplossing.”

De asielcrisis is volgens de stellingdeelnemers het meest urgente probleem wat aangepakt zou moeten worden (61%), op grote afstand gevolgd door het woningtekort (14%). Een reactie: „Met de asielzoekers is het helemaal de verkeerde kant op gegaan en links wilde daar niets aan doen. Het kabinet is geen seconde te vroeg gevallen, zeg ik als VVD’er.”

Dat Rutte door velen verantwoordelijk wordt gehouden voor de val van het kabinet vindt de helft van de respondenten terecht, de andere helft niet. Die wijzen met name de ChristenUnie als schuldige aan. „Treurig dat het na 10 maanden onderhandelen zover heeft moeten komen omdat de CU op haar standpunt bleef staan dat elke asielzoeker welkom is.”

Nu Rutte is opgestapt komt er geen Rutte V. Driekwart van de deelnemers had hem sowieso niet graag opnieuw als premier gezien in een nieuw kabinet.

GroenLinks en PvdA kondigden afgelopen weekend aan met één gezamenlijke lijst de verkiezingen in te gaan. Ruim 70% denkt niet dat dit de kansen voor links zal vergroten. Twee derde verwacht een volgend kabinet over rechts. „Een frisse wind door het politieke land is wenselijk”, vindt een van hen. Een ander zegt: „Als de BBB het goed doet en Omtzigt een eigen partij begint dan kan het politieke speelveld er na de verkiezingen weleens heel anders gaan uitzien.”

Vermoedelijk kan er pas half november gestemd worden. De meerderheid (70%) denkt dat de formatie weleens langs zou kunnen gaan duren. Een respondent maant tot spoed. „Veel onafgemaakt werk moet door een nieuw kabinet worden afgemaakt, opgeruimd of zelfs worden hersteld. Er moet wel haast worden gemaakt met de verkiezingen, en daarna met de kabinetssamenstelling. Hoog tijd voor écht nieuw elan.”