Brief 1: ’Verbod speelt FvD in de kaart’

Een grote groep fractievoorzitters in de Tweede Kamer gaat zich over de vraag buigen of Forum voor Democratie van Thierry Baudet verboden zou moeten worden. (Tel. 26/6) Ondanks weerzinwekkende uitlatingen, optredens, en standpunten zou een verbod hen in de kaart spelen doordat zij dan een slachtofferrol kunnen aannemen. De meest effectieve manier om het wanstaltige 'optreden' FvD te bestrijden is hen met feiten om de oren slaan in de Tweede Kamer, hetgeen nu veel te weinig gebeurt.

Henk Versteeg, Nunspeet

