Erg late afspraak voor uitschrijving

Als Dean het volgende van hun ’nog te doen-lijstje’ wil afvinken, een afspraak maken om zich bij de gemeente uit te schrijven, dan lukt dit niet. De teleurstelling is groot als hij op de site ziet dat dit pas over een maand kan.

Door de coronamaatregelen mogen er maar beperkt mensen op het gemeentehuis komen. Voor de zekerheid belt hij ook nog even met de gemeente, maar ook hier wordt het lange wachten bevestigd. En dat terwijl hij dit bewijs van uitschrijving hard nodig heeft om zich vervolgens te kunnen inschrijven op Curaçao. Geen inschrijving betekent geen gebruik van een aantal voorzieningen, zoals school voor de kinderen. Het zweet breekt hem uit. Ze staan op het punt te emigreren!

Dean meldt zich bij ons met zijn verhaal. Onze medewerker Mohamad begrijpt meteen dat zo kort voor de emigratie dit veel extra stress oplevert. In een toch al moeilijke crisistijd. Hij neemt contact op met de gemeente om te vragen waarom dit zo lang moet duren. De gemeenteambtenaar laat weten verbaasd te zijn. Inwoners zouden voor uitschrijvingen uit het bevolkingsregister namelijk zo zonder afspraak binnen moeten kunnen lopen. Hij zegt toe het snel op te lossen.

En inderdaad Dean laat Mohamad weten dat de gemeente excuses heeft gemaakt. En zelfs met de beveiliging en receptie heeft geregeld dat hij ’s ochtends heel vroeg terecht kan om het bewijs van uitschrijving op te halen. Dean en zijn gezin kunnen met een gerust hart naar hun nieuwe thuis.

Met veel daadkracht en creativiteit heeft de overheid de afgelopen maanden allerlei noodmaatregelen ingevoerd. En als bleek dat mensen buiten de boot vielen of in de knel kwamen zo nodig aangepast. Toch ontving ik ook signalen over de bereikbaarheid van de overheid, de aangepaste dienstverlening of onduidelijkheid over de communicatie van overheidsorganisaties.

Natuurlijk loopt tijdens een crisis niet altijd alles zoals gehoopt of verwacht. Toch blijft de ombudsman ook in deze bijzondere situatie aandacht vragen voor burgers die in de knel komen. De toegankelijkheid van de overheid en de communicatie daarover zijn en blijven ook tijdens de coronacrisis essentieel.

*Gefingeerde naam