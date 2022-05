Brief 3 ’Vliegveld Lelystad openen’

Dat voornamelijk bijna alle vakantievluchten nog steeds via Schiphol moeten lopen is gemakzucht van de reisbranche en de luchtvaartautoriteiten. Dat onder meer de luchthavens van Rotterdam, Groningen, Maastricht, Eindhoven, (Twente) hun deel al leveren, wil niet zeggen dat het genoeg is. De grootste schande blijft vliegveld Lelystad , dat volledig opgetuigd is met vertrekruimtes, parkeerplaatsen, verlengde startbaan, nieuw instrument naderingssysteem (ILS) en met perfecte verkeersleiders. Het is primair de Nederlandse overheid die de beslissingen neemt, het wordt tijd dat dit ei gelegd wordt en vliegveld Lelystad open gaat.

Ben Koele