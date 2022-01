Premium Het beste van De Telegraaf

Onze democratie is niet gebaat bij het muilkorven van volksvertegenwoordigers

Door hoofdredactie

Opnieuw is een debat in de Tweede Kamer volledig ontspoord. Aanleiding zijn uitlatingen van FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren, die in het kader van de corona-aanpak opriep tot burgerlijke ongehoorzaamheid en waarschuwde dat verantwoordelijken voor het beleid zullen worden opgespoord, vervolgd en opgesloten.