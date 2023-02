Uitslag Stelling: ’Censuur boeken Roald Dahl’

De Engelse uitgever heeft zogenaamde sensivity readers de kinderboeken van de in 1990 overleden schrijvers laten checken op gevoelige termen. Dat leverde afgelopen week veel kritiek op. Een respondent: ,,Dit doet mij denken aan Kuifje in Afrika, dat ook politiek correct en diervriendelijk bijgesteld moest worden.” Iemand anders: ,,Als ze aan de boeken van Roald Dahl gaan beginnen, laat ze dan ook meteen de ’heilige boeken’ eens onder handen nemen.”

De meeste respondenten vinden het vervangen van uitdrukkingen en typeringen van mensen door meer politiek correcte termen een vorm van censuur. Een stemmer noemt het ’geschiedvervalsing’. ,,Het is hetzelfde als het nieuws in de krant aanpassen naar de huidige actualiteit.” Een grote meerderheid vindt het ook terecht dat een groot deel van de literaire wereld is gevallen over deze ’correcties’. Een criticus meent: ,,Wel grappig dat de doorgaans zo woke literaire wereld hier nu over valt.”

De ervan Roald Dahl hebben hun zegen gegeven aan de aanpassingen. Dat maakt ze nog niet legitiem, vindt een overgrote meerderheid. ,,Logisch dat die erven dit hebben goedgekeurd. Zij moeten hun inkomsten beschermen”, klinkt het.

Al eerder heeft de schrijver zelf aanpassingen gedaan. Zo waren de Oempa Loempa’s vroeger pygmeeën uit Afrika. Roald Dahl maakte hier later fictieve figuurtjes van uit een fictief land. Een deelnemer stelt: ,,Het moet blijven zoals de schrijver het heeft bedoeld.” Een ander denkt dat het juist goed is om literatuur te zien in de context van de tijd. „Dan kun je pas zien wat er ten goede is veranderd.”

De aanpassingen zijn gedaan door een Engelse uitgever. De meeste stemmers verwachten dat de Nederlandse uitgaven ook aangepast gaan worden. ,,Ik hoop dat de Nederlandse uitgever z’n poot stijf gaat houden en niet meegaat met die idiote Engelsen.” Iemand anders meent: ,,Als je die nieuwe boeken straks gaat lezen, vraag je je bij ieder woord af wat daar oorspronkelijk heeft gestaan en dat leest dus juist zeer onrustig.”

Veruit de meesten geloven dat de verhalen van de wereldberoemde boekenschrijver hierdoor minder grappig zullen zijn. ,,Kinderen zijn onderling kwetsender tegen elkaar dan de volwassenen en kinderen in de boeken van Roald Dahl. Deze boeken zijn tijdloos en de humor is universeel”, klinkt het. Iemand anders stelt weer: ,,Je kunt kinderen prima uitleggen in welke context je een grap moet zien. Dat is juist heel erg leerzaam.”

Als teksten minder kwetsend zijn, worden kinderen minder weerbaar, luidt een kritiekpunt. Slechts een derde van de stemmers gaat hierin mee. Een criticaster vindt: ,,Als we die tere kinderzieltjes willen beschermen, verbiedt dan rapmuziek die gaat over moord, wraak en bitches.” Bijna niemand vindt dat de hernieuwde teksten zullen bijdragen aan de diversiteit. ,,Door te gaan wroeten in literaire teksten, gaat de diversiteit ten onder”, klinkt het. En: ,,Het wordt door de ’wokisering’ van de maatschappij minder veilig, doordat mensen in hokjes worden gestopt.”