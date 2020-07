’Goed alternatief voor plastic is er niet’

Met een andere conclusie om plastic in de ban te doen ben ik het echter volstrekt oneens om de simpele reden dat er geen milieuvriendelijker alternatief is. Dit is echter een bewering die, ondanks vele studies die dit bevestigen, schijnbaar niet aanslaat. Als alternatief wordt vaak papieren verpakking genoemd, terwijl al zeker 20 jaar bekend is dat de productie van papier veel meer milieubelastend is dan dat van kunststof.

Anderen beweren dat er veel verpakking overbodig is, waarbij vaak de folie om komkommers als voorbeeld genoemd wordt. Het niet verpakken van beperkt houdbare producten leidt onherroepelijk tot een forse toename van voedselverspilling, een milieubelasting die dat van een velletje plastic verre overschrijdt.

Nadeel van plastic is wel dat er heel veel soorten van zijn en dan ook nog in diverse combinaties. Dat maakt recycling tot een hoogwaardig product haast onmogelijk. Gelet op het artikel van afgelopen zaterdag begint dat inmiddels ook door te dringen bij de overheid. Benieuwd wanneer we stoppen met het gescheiden inzamelen. Liefst morgen.

Wil Soethoudt,

Hillegom