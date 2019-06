’Pak slavernij van vandaag liever aan’

41.000 meisjes in Nederland? Daar zullen er zeker veel van in Amsterdam wonen. De stad wil excuses aanbieden over het slavernijverleden van eeuwen terug. Amsterdam leef in het heden, doe wat.

En ook, pak het gebruik van chrystal meth aan. In Amsterdam lopen daar ook slachtoffers van rond. Het woord verslaafd geeft al aan, slaaf van je eigen handelen. Genitale verminking en verslaafd aan chemische middelen, dat is de hedendaagse slavernij.

Amsterdam, geen excuses, maar handelen!

Wilma Beskers, Borculo