’Herrie-regels funest voor bouw’

Hoewel de miljarden opklotsen tegen de plinten worden de pensioenen al járen maar niet verhoogd. Sterker nog: die werden zelfs al eens verlaagd. En die ellende is - ondanks de toekomstige nieuwe pensioenregels - nog lang niet voorbij.

En vraag de boeren en de bouwers maar eens wat zij vinden van de rekenregels wat betreft stikstof en PFAS. In zowat alle werkzaamheden worden ze daarbij beperkt, wat funest voor de bedrijfsvoering dreigt uit te pakken. Veel boeren dreigen ten onder te gaan en laten zich uitkopen.

En als je dan denkt dat je onderhand alles wel gehad zou hebben komt het kabinet met nieuwe rekenregels voor de geluidsnormen. Gevolg: een miljoen woningen die op stapel stonden gebouwd te worden om de acute woningnood in ons land te lenigen worden voorlopig 'on hold' gezet, of gaan gewoonweg helemaal niet meer door.

Door corona zijn er al - en gaan er nog - veel bedrijven op de fles. De nieuwe herrie-regels zullen daar substantieel aan gaan bijdragen. Wat kunnen we nog meer verwachten van zo'n destructief kabinet? Ook een steeds groter probleem wordt de 'mens' in dit land. Nieuwe rekenregels naar Chinees voorbeeld voor de mens in Nederland dan maar? Ik sta nérgens meer versteld van!

Jan Muijs, Tilburg