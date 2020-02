’Vervoersboete betekent dubbele straf’

Die boete bedraagt 313 euro en komt bovenop de straf die al door justitie is opgelegd. Als tegemoetkoming voor de ontstane schade wordt als reden opgegeven. Voorop gesteld dat ik ook de mening ben toegedaan dat je dat tuig niet hard genoeg kunt aanpakken, vraag ik me toch af of dit beleid wel door de beugel kan. In dit land hebben we namelijk wettelijk afgesproken dat je maar één keer voor hetzelfde feit kunt worden veroordeeld. En wordt er schade geleden, dan kan dat op de dader verhaald worden door zich in het strafproces civiele partij te stellen. Waarbij dan door de rechter het schadebedrag wordt bepaald en opgelegd.

Maar een straf van de rechter en ook nog eens een vast bedrag van het vervoersbedrijf er bovenop, dat kan volgens mij niet. De schade moet altijd worden aangetoond en berekend en kan hoog of laag uitvallen. Maar een vast bedrag lijkt meer op een algemene - dus dubbele - boete. Ik ben dan ook benieuwd of dit in hoger beroep stand zal houden.

Jan Muijs, Tilburg