Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Mooi zo, dachten ze in het kabinetsvak

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Niet eerder was onenigheid in een kabinet Rutte zo zichtbaar als de afgelopen week. Een vicepremier die via de krant het eigen regeerakkoord aan de orde stelt, de boze reacties van ministers daarop, de merkbaar kille omgang in de top van het kabinet, een rammelend verhaal van de premier; alle ingrediënten voor politiek vuurwerk waren aanwezig.