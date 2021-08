Prestatie Sifan het mooist

Driekwart van de stemmers vindt dat zeker iets om trots op te zijn. „Waarin een klein landje groot in kan zijn”, zo vat een deelnemer de prestaties van de sporters samen. „Totaal niet te vergelijken met Sydney”, zo vindt een ander. „Toen waren er een paar sporters die bijna alle plakken binnenhaalden. Nu was er succes over de hele breedte.”

De Spelen waren ook bijzonder omdat ze werden gehouden zonder publiek. Dat vindt twee derde van de respondenten jammer. Een krappe meerderheid vindt echter dat ze vanwege het coronagevaar beter niet nu gehouden hadden kunnen worden. Een respondent die vindt dat de Olympiade afgelast had moeten worden: „Sfeer weg, support voor sporters weg en lokale bedrijven hebben niet kunnen profiteren van de Spelen.”

Veruit de meeste respondenten vonden de twee medailles voor Sifan Hassan op de 10000 en 5000 meter hardlopen de mooiste ’gouden’ prestatie voor Nederland. Daarbij verkozen de meeste stemmers het moment dat Hassan viel in de series op de 1500 meter en alsnog als eerste over de finish kwam tot meest memorabele moment van de Spelen. Een respondent: „Sifan heeft mijn hart gestolen. Onvoorstelbaar, grandioos. Haar prestatie, haar drive en sportiviteit en oprechte blijdschap achteraf: wat geweldig dat ze dit voor ons land heeft gedaan.”

Er waren ook tegenvallers. Zo zijn de meeste stemmers teleurgesteld in de vrouwenvoetbalploeg, die niet verder kwam dan de kwartfinale. Een even groot deel van de respondenten is ook niet te spreken over de mannenhockeyers, die eveneens strandden in de kwartfinales. Toch kon dit de pret niet drukken. „Ondanks het tijdsverschil en de teleurstellingen bij mannenhockey, het vrouwenvoetbal, de paardensport, het zwemmen, de Holland Acht en de val van Matthieu van der Poel, hebben we genoten. De sport fungeert als smeermiddel voor een land met serieuze problemen. Daar kunnen ze in Den Haag nog wat van leren.”

Behalve genieten van de prestaties van de Nederlandse sporters in Tokio, werd er ook volop gekeken naar de live verslagen. Enkele fanaten zetten de wekker om alles te kunnen zien. Twee derde van de respondenten zegt de afgelopen weken te hebben afgestemd op de rechtsreekse televisie-uitzendingen van de Olympische Spelen.

Sommige stellingdeelnemers zijn behoorlijk kritisch over de verslaglegging door de NOS: „Het leek soms wel of de verslaggevers alleen maar tranen wilden zien bij de sporters.” Verder vindt een respondent dat de focus wel heel erg op Oranje lag. „Ik had meer sporten willen zien waar Nederland niet aan meedeed.”

Iemand anders is vol lof over de hele NOS: „Ik had elke dag de televisie aan vanaf zes uur in de ochtend. Jammer van het ontbrekende publiek, maar alles was uitstekend in beeld gebracht met kundig commentaar. Echt genieten.” Een andere vroege vogel: ,,Ik vond het heerlijk dat er twee weken lang iedere nacht iets nieuws te zien was van de NOS. Ik zal het gaan missen.”