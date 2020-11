Uitslag Stelling: ’Koopjesjagers te hebberig’

Een reactie: „Het is de hebberigheid van het moment. Je kunt beter wachten tot na kerst, dan is het veel goedkoper.” Iemand anders: „Als je iets ziet dat te mooi is om waar te zijn, dan weet je toch dat je wordt opgelicht.”

Een grote meerderheid van de respondenten vindt dat er meer regels moeten komen voor webwinkels, om oplichterspraktijken te voorkomen. Iemand vindt: „Vooral betere regels voor de teruggave van geld. Als ik iets bestel op internet, is mijn geld meteen afgeschreven, terwijl helemaal niet duidelijk is of je het bestelde wel krijgt.”

Bijna niemand van de deelnemers gaat vandaag, Black Friday, online op koopjesjacht. „Black Friday is uit Amerika overgewaaide onzin. Het is alleen voor winkels een mogelijkheid om reclame te maken.”

Webwinkels vrezen door corona voor de komende tijd nóg meer drukte dan normaal met de feestdagen. Een kwart van de stemmers houdt hier met aankopen van Sinterklaascadeaus rekening mee.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft het online winkelen een hoge vlucht genomen. Een meerderheid van de respondenten vindt dit geen goede ontwikkeling. Meer dan driekwart vindt dat grote webwinkels als Amazon en Bol.com de detailhandel in gevaar brengen. Een deelnemer: „Ik winkel zo veel mogelijk lokaal, omdat ik niet wil dat winkels uit mijn dorp verdwijnen. Maar soms is iets niet te krijgen en dan wordt het toch bol.com.”

Een krappe meerderheid van de stemmers vindt dat de bestelbusjes van online winkels overlast geven.

Een respondent die zich groen en geel ergert: „Hopelijk gaat iedereen na corona weer gewoon winkelen. Ik fiets veel voor mijn werk en moet iedere keer uitwijken voor deze onverlaten die denken dat ze almachtig zijn.”

Nog eens een krappe meerderheid vindt dat de grote hoeveelheid dozen waarin de producten komen een belasting vormen voor het milieu. Een deelnemer constateert: „Spullen zitten heel vaak in veel te grote omdozen. Wat een verspilling. Daar zouden de webwinkels echt beter over moeten nadenken.”

De toename van het online shoppen is slecht nieuws voor de ’offline’ winkeliers. In veel steden zijn dan ook een ’buy local’ initiatieven ontstaan. Een meerderheid vindt dat consumenten zich daaraan moeten houden. Maar een scepticus zegt: „Dat ’koop lokaal’ wordt maar al te vaak aangegrepen om woekerprijzen te vragen. Doe mij maar online shoppen: je kunt goed vergelijken, bent goedkoper uit en bovendien komen de spullen ook nog bij je thuis.” Een ander vindt dat de detailhandel zich meer moet onderscheiden in service en deskundigheid. „Dan ben ik zeker bereid om lokaal te kopen.” Een enthousiasteling: „Het winkelt een stuk leuker bij een lokale winkelier met wie je een relatie kunt opbouwen.”

Minder bereid zijn stemmers om meer te betalen voor hun pakje, boodschappen en maaltijd om de bezorger een goed loon te bezorgen. „Waarom moeten wij daar meer voor betalen? Laat postbedrijven en webwinkels zelf maar in de buidel tasten en hun mensen beter betalen."