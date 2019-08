’Eén medicijnprijs voor EU’

Een voorbeeld: Voor een lichte, chronische huidziekte gebruik ik al jaren medicijnen die de ziekte onder controle houden. Prijs resp. 17,95 en 12,95 euro per tube waar ik gemiddeld drie maanden mee doe. Dit jaar werden de medicijnen vervangen door één nieuwe soort. Prijs: 34,95 euro per tube. De ’oude’ medicijnen worden „niet meer geleverd” (wel in België overigens!). Meer dan 500.000 patiënten gebruiken soortgelijke medicijnen. De zorgverzekeraar zegt er niets aan te kunnen doen, maar ik zie de premiestijging al weer aankomen.

Wim Buts, Purmerend