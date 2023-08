’Duur ecologisch onderzoek belachelijk’

Bekijk ook: Vleermuis nieuwe horde bij energietransitie

Die moeten beschermd worden tijdens de kraamperiode. Althans, dat vindt de Raad van State. Het is toch te gek voor woorden dat er een ecologisch onderzoek van duizenden euro’s plaats moet vinden bij bewoners die hun huizen beter willen isoleren. Dat moeten ze in het kader van de energietransitie. Maar met de dwang van de overheid aan de ene kant en de uitspraken van de rechter aan de andere kant, zit die burger tussen twee vuren en schiet het niet op met wat veel belangrijker is dan een vleermuis, namelijk de huisvesting van de jongeren.

Bert Osendarp, Irechek