Hugo de Jonge heeft nu gelijk

Door Wouter de Winther

De excuses van het kabinet zijn nog niet gemaakt of omicron stelt Den Haag alweer op de proef. Veel is nog onduidelijk, de wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft in ieder geval wijzen op het belang van vaccinatie. In Nederland is circa 15 procent nog niet geprikt.