Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Waar allen luieren, daar eet niemand

Door Marianne Zwagerman Kopieer naar clipboard

Mijn vader en moeder zijn geboren in de hongerwinter. Honger hadden ze niet want mijn opa Zwagerman en opa Andela waren tuinders in de Horstermeerpolder. Hun bloemkolen, wortels en spruitjes brachten ze op platte schuiten over slootjes en kanalen naar de veiling in Hilversum. De Horstermeerpolder werd de groentetuin van Het Gooi genoemd.