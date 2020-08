Brief 2 ’Hogere huur beletsel verhuizing’

Voor diegenen die erover nadenken om naar een appartement te gaan is dat een hele grote sta in de weg. Wordt daar geen oplossing voor gevonden dan zie ik die gehoopte doorstroming zeker niet gebeuren. Ga maar na ... wanneer je van een huis, waar je b.v. al 40 jaar in woont en waar je nu 500 á 600 euro huur voor betaalt naar een appartement gaat, waar je als ‘nieuwe’ oude huurder ineens 900 á 1000 euro voor moet gaan betalen. Dit is voor veel mensen niet te doen.

Huursubsidie klinkt mooi, maar dat lukt ook niet altijd in alle gevallen. Het ‘mooie’ voor de woningbouwvereningingen is dat bij het huurhuis dat achtergelaten (geruild) wordt voor de nieuwe bewoners de huurprijs ook ineens aangepast wordt naar rond euro 1000 euro. Het is sowieso een win-win situatie voor de woningbouwverenigingen.

Piet van den IJssel

