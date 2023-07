’Bergetappe tour eentonig’

Niet na helse demarrages en een titanenduel, zoals we vroeger zagen, maar Pogocar moest gewoon lossen onder het hoge tempo dat Jumbo Visma oplegde. We hebben een tour gezien waarbij de beide favorieten tegen het einde van een bergetappe werden afgezet, die etappes kenmerkten zich door eentonigheid. Uiteindelijk wint Vingegaard de Tour omdat hij deel uit maakt van de best gesponsorde equipe en verliep alles precies volgens scenario. Saai dus.

Bert Osendarp, Irechek