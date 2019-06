Uitslag Stelling: ’Burger betaalt al genoeg’

Vandaag maakt het kabinet de plannen bekend die het heeft gemaakt om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Die uitstoot moet in 2030 met de helft zijn teruggebracht. Driekwart van de stemmers acht dat niet nodig. Daarbij denkt bijna iedereen dat dit doel niet haalbaar is. Bovendien zullen die klimaatmaatregelen niet helpen als er internationaal geen afspraken worden gemaakt, zo vindt bijna iedereen. „Totaal zinloos als je geen afspraken maakt met Rusland en China”, meent een respondent. Een ander zegt: „Vuile lucht stopt niet bij onze landsgrenzen”.

Sommigen denken dat premier Rutte vooral goede sier wil maken in Europa. „Internationaal een beetje goed over willen komen en dat over de ruggen van onze burgers heen.”

Een van de plannen is burgers meer voor gas te laten betalen en minder voor elektriciteit. Dat vindt bijna niemand een goed idee. „Ik wil best van het gas af, als dat duurder wordt. Maar ik heb een huurwoning, dus ik heb geen keuze maar moet wel meer gaan betalen.”

Een ander vindt het raar dat ’we’ ineens worden gedwongen van het gas af te gaan, terwijl er nog niet echt goede alternatieven zijn. Een flink aantal stemmers constateert bovendien dat in Duitsland gemeenten burgers met subsidies juist stimuleren gas te gaan gebruiken.

Een ander plan is bedrijven een flinke CO2-heffing te laten betalen. Dat vindt een krappe meerderheid een slecht idee. Driekwart van de respondenten denkt dat die heffing de concurrentiepositie van Nederland zal verzwakken. „Die CO2-heffing is helemaal niet flink. Bovendien verzinnen bedrijven wel weer manieren om hier onderuit te kunnen.” Een ander: „Bedrijven rekenen die extra heffing rustig weer door aan de consument, dus die hebben daar zelf helemaal geen last van”.

Andere stellingdeelnemers denken daarentegen dat de concurrentiepositie van Nederland weliswaar zwakker kan worden, maar dat die door innovatie juist weer een voorsprong zou kunnen opleveren.

Het kabinet sorteert ook voor op rekeningrijden. Omdat steeds meer auto’s elektrisch worden, komt er steeds minder accijns binnen op benzine, wat wordt gecompenseerd met het betalen per kilometer. Bijna twee derde vindt dit geen logische gedachtegang. „Rekeningrijden gaat niet over het milieu maar over cashen”, luidt een reactie.

Veel van de plannen komen uit de koker van de linkse oppositie, waarmee het kabinet compromissen moet sluiten. Bijna iedereen vindt dan ook dat de VVD te veel de oren laat hangen naar met name PvdA en GroenLinks. „Een stem op de VVD is tegenwoordig een stem op GroenLinks”, reageert een van de respondenten.

„Rutte heeft weer eens laten zien dat verkiezingsbeloften niets waard zijn”, vindt een ander.

Bijna iedereen vindt dat de rekening van het klimaat te veel bij de burgers wordt gelegd. Dit terwijl driekwart zich daar helemaal geen zorgen over maakt. Onder de stemmers zijn nog best behoorlijk wat klimaatsceptici. ,,Het is een grote farce. Ik ga echt niets betalen voor iets dat helemaal niet waar is.”