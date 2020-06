’Zeur niet en wees blij met kansen’

Zelf ben ik blank, oh…dat mag ik niet meer zeggen. Zelf ben ik wit, maar wel opgegroeid met de warme en familie-gekke Surinaamse cultuur, en er erg trots op. Nooit heb ik Zwarte Piet geassocieerd met slaven of zwarte mensen.

Deze ‘protesteerders c.q. demonstranten’ die de witte mensen nu in een verdoemhoekje proberen te drukken, hebben nog nooit een slaaf gekend en hun ouders ook niet. Ik geloof nooit dat Afrikaanse landen ooit excuses gaan maken voor het verkopen van landgenoten aan slavenhandelaren. Dus waarom Nederland wel?

Het lijden van mijn voorouders als slaaf, heeft er wel voor gezorgd dat ik hier in dit geweldige land geboren ben. In plaats van te klagen en de geschiedenis proberen weg te stoppen, kun je ook blij zijn dat je in een democratisch en vrij land leeft, waar geen slavernij is, waar je kansen en mogelijkheden krijgt om iets van je leven te maken.

Marck van Boven,

Hoek van Holland